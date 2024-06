Insigne: "Vorrei giocare nel Boca come De Rossi. Ne ho parlato con lui in Nazionale"

DIARIO OLÈ - Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli attualmente in forza al Toronto, in Mls, ha parlato durante e un'intervista della possibilità giocare in Argentina, seguendo la strada intrapresa in passato dall'attuale tecnico giallorosso Daniele De Rossi, che dopo l'addio alla Roma decise di chiudere la carriera al Boca Juniors. Queste le parole di Insigne: "Mi piacerebbe giocare nel Boca Juniors, come De Rossi. La Bombonera è uno stadio incredibile. Una volta ho parlato con Daniele in Nazionale e so che ha una tifoseria incredibile. Ho 33 anni, sono molto vecchio. Mi piacerebbe, nella vita non si sa mai".

"ME GUSTARÍA JUGAR EN EL FÚTBOL ARGENTINO Y EN BOCA, COMO DE ROSSI" ??? ⚽️ Lorenzo Insigne, exjugador del Nápoli y reconocido también por su amor por Maradona, le dijo a Olé que habló con Daniele sobre su experiencia en el Xeneize: "Me contó que tiene una hinchada increíble.… pic.twitter.com/7FVLOaxwtR — Diario Olé (@DiarioOle) June 23, 2024