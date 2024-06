'Il Grande Cuore di Roma' a Testaccio: presenti Souloukou e Gualtieri (FOTO)

Continua l'impegno sociale della Roma che oggi, con la presenza della CEO giallorossa Lina Souloukou, ha partecipato all'evento 'Il Grande Cuore di Roma' a Testaccio a sostegno dell'Associazione Salvamamme. Il comunicato del club:

Il Club ha così chiamato a raccolta la grande famiglia giallorossa nello storico rione di Testaccio per supportare le realtà più fragili della città in continuità con le iniziative di solidarietà organizzate periodicamente sul territorio.

Per l’occasione, i volontari del community network (Roma Club, Parrocchie e ASD) sono stati “speciali commessi giallorossi per un giorno” insieme alla mascotte Romolo nel grande shop center sociale all’aperto allestito all’interno della manifestazione. Un grande negozio di solidarietà a disposizione di che ne ha più bisogno come donne vittime di violenza, senza fissa dimora, cittadini con pensione minima e molti altri in condizione di fragilità. Tutti hanno potuto scegliere in maniera gratuita capi di abbigliamento, accessori, scarpe e altri oggetti utili donati dal Club e da aziende partner e associazioni.

Oltre alla CEO dell’AS Roma Lina Souloukou e alla Presidente di Salvamamme Maria Grazia Passeri, al taglio del nastro della manifestazione hanno partecipato le più alte personalità istituzionali della città e della regione come il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Presidente della Regione Francesco Rocca e molti altri assessori e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Tra queste, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile Arvalia, che collaborano stabilmente con il Club per le tante iniziative in favore della comunità.

Dopo i saluti istituzionali, spazio all’intrattenimento e agli incontri educativi che hanno trattato temi di utilità sociale focalizzati sulla maternità, la salute del bambino, la prevenzione degli incidenti stradali e di quelli domestici per soffocamento. Inoltre, consulenze psicologiche, pediatriche e legali per un sostegno a trecentosessanta gradi per tutta la famiglia.

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE