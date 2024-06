Golden Boy: Huijsen tra i 100 finalisti

C'è anche il giallorosso Dean Huijsen nella lista dei 100 finalisti per l'European Golden Boy. Nella classifica, svelata oggi e che prende in considerazione il ranking in base al Golden Boy Football Benchmark Index, il difensore di proprietà della Juventus si è piazzato al 70° posto grazie ai 63,4 punti totalizzati. Tra i criteri presi in considerazione, oltre al dover essere nati a partire dal 1° gennaio 2004, anche l'aver militato in uno dei top 25 campionati UEFA.

A stilare il ranking del Golden Boy Football Benchmark Index è un algoritmo che prende in considerazione le prestazioni in campo del calciatore, la percentuale di minuti sul terreno di gioco e la forza relativa della squadra del giocatore.

(europeangoldenboy.com)

VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA