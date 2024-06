TAG24 - L'ex centrocampista giallorosso Giuseppe Giannini ha rilasciato un'intervista nel corso della quale ha parlato di Roma e Nazionale. Il Principe, così com'era soprannominato sul terreno di gioco, si è soffermato in particolare sulle performance in azzurro di Lorenzo Pellegrini e sulle strategie future del club capitolino. Queste le sue parole: “Mi aspetto di più da uno con le qualità di Pellegrini, ma resta un calciatore importante. Stiamo parlando di un giocatore che solo a Roma viene criticato, ma va considerato un elemento importante. Durante l’anno ci può stare che non giochi al meglio tutte le partite, ma per la Roma è determinante".

Sulla Roma: "Io prima aspetterei qualche movimento importante in sede di mercato, raggiungere profili interessanti che De Rossi avrà scelto. Poi vedendo chi sarà a disposizione del tecnico, potremo fare i dovuti pronostici. Ad oggi la certezza rimane il mister, per quello che ha dimostrato". VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA