FOTO - Vacanze a Cordoba per Dybala: la Joya si diverte a padel. L'insegnante: "Il centro sportivo si è riempito, ma ha fatto foto con tutti"

ELDOCE.TV - Paulo Dybala si sta godendo le vacanze in Argentina in seguito alla mancata convocazione per la Copa America ed è tornato a Cordoba. Il numero 21 ha deciso di staccare la spina e si è divertito con i suoi amici giocando a padel in un centro sportivo di Villa Allende. In pochissimo tempo numerose persone si sono recate sul posto e hanno avuto l'opportunità di scattare delle foto con la Joya. A rivelare la storia è Marcelo Fleman, uno degli insegnanti di padel che lavora nella struttura: "Non hanno avvisato nessuno. Per due giorni sono venuti a giocare da un momento all'altro, ma in poco tempo il centro sportivo si è riempito di gente. Paulo ha fatto foto con tutti ma poi se n'è andato, è stato molto gentile. Domenica abbiamo aperto solo per loro. Come gioca? Colpisce abbastanza bene, si difende bene. Quando l'ho visto giocare ho pensato che stesse frequentando delle lezioni ma mi hanno detto che non gioca quasi mai, soprattutto in Italia per via del suo impegno con la Roma. Capisce lo sport, potrebbe tranquillamente giocare in quinta categoria".

