FOTO - AS Roma e Adidas, prevista una nuova collezione retro: felpa rossa con dettagli gialli e maniche nere

Roma e Adidas continuano a sfornare nuovi progetti. Secondo quanto rivelato dal sito specializzato, tra agosto e settembre dovrebbe uscire una collezione di abbigliamento retro in vista della stagione 2024/25. Tra i vari capi presenti è trapelata una nuova giacca e i colori richiamano gli stessi che verranno utilizzati per le terze divise da gioco. Per quanto riguarda la Roma, il design è stile anni '90 e, oltre al trifoglio dell'Adidas, sarà presente il logo ASR. Il colore predominante è il rosso scuro, mentre le maniche sono nere con le tipiche strisce Adidas gialle. Inoltre all'altezza delle spalle è presente un motivo contenente i tre colori.

(footyheadlines.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

(foto sito footyheadlines.com)