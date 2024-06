Fenerbahçe, Mourinho si presenta: "Ora appartengo alla vostra famiglia. Non c'è posto migliore per sentire questa passione" (VIDEO)

Inizia una nuova avventura per José Mourinho: l'ex tecnico della Roma è il nuovo allenatore del Fenerbahçe. Oggi il portoghese è arrivato in Turchia, tra il calore dei tifosi, e si è presentato ai suoi nuovi sostenitori direttamente all'interno dello stadio: "Grazie per il vostro amore, che sento dal primo momento in cui il mio nome è stato accostato al club. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso mi sento amato prima e per me è una grande responsabilità. Vi prometto che da questo momento in poi appartengo alla vostra famiglia, questa maglia è la mia pelle. Il calcio è passione e non c'è posto migliore per sentire questa passione".

Foto: screen Bein Sports