Fenerbahce: Mourinho guadagnerà 10,5 milioni di euro all'anno

Dopo l'addio alla Roma a gennaio, José Mourinho inizia una nuova avventura da allenatore del Fenerbahce. Il portoghese guadagnerà 10.5 milioni di euro all’anno con il club turco, con cui ha firmato un contratto biennale, come comunicato alla Borsa di Istanbul. Nel comunicato si legge che "la nostra società ha raggiunto un accordo con il Sig. Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix per l’incarico di allenatore della squadra di Calcio A per le stagioni calcistiche 2024-2025 e 2025-2026, per un compenso garantito di 10.500.000 di euro a stagione".