Fenerbahce, il club annuncia l'arrivo di Mourinho: "Mou Time". Lo Special One: "Iniziamo il nostro viaggio insieme" (VIDEO)

Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce. Lo stesso Special One aveva anticipato il suo imminente passaggio in Turchia, ora anche il club di Istanbul ha preannunciato l'arrivo del portoghese con un post sui propri canali social: "Mou Time". È comparso anche un video dell'ex tecnico giallorosso: "Tifosi del Fenerbahce ci vediamo domani, iniziamo il nostro viaggio insieme"

Are you ready for tomorrow? ??

pic.twitter.com/PgbdiegcjE

— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 1, 2024