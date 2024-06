Fazio: "A Roma sono stato benissimo. De Rossi? È un leader"

TVPLAY - Federico Fazio, difensore della Salernitana con un recente passato in giallorosso, ha parlato nel corso di un'intervista della sua esperienza nella Capitale, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con l'attuale mister della Roma Daniele De Rossi. Ecco le parole dell'argentino: “A Roma sono stato benissimo, ho imparato tanto. È stato bello giocare con il Siviglia, Tottenham e con Roma e Salernitana. Appena arrivato a Roma ho scoperto che Daniele De Rossi è una persona bravissima dal punto di vista umano. E poi quando lo vivi dentro lo spogliatoio capisci che è uno dei giocatori più bravi a leggere le partite, i sistemi di gioco. È sempre lì ad aiutarti, è un leader. Penso che un compagno così non l’ho mai avuto in carriera. Ho parlato molto con lui quando ha terminato la carriera al Boca e lasciò la Roma e quando cercava squadra come allenatore. Mi fa molto piacere che sta andando bene alla Roma, se lo merita”.

