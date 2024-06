Sono giorni di attesa tra Roma ed Everton, con i Friedkin che dalla scorsa settimana sono emersi come i favoriti per rilevare il club dalle mani di Farhad Moshiri. In un articolo in cui si racconta del modus operandi della famiglia già proprietaria della Roma, si segnala come sarebbe il figlio Ryan, grande appassionato di Premier League, a svolgere un ruolo di primo piano nell'Everton.

Nel prosieguo dell'articolo si scrive anche come Ryan Friedkin fosse tifoso del Chelsea.

