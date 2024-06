Enrico Chiesa: "Mio figlio alla Juventus sta bene, speriamo faccia un grande Europeo"

A margine dell'evento di oggi "La notte della C" in collaborazione con Sky Sport, l'ex calciatore Enrico Chiesa (padre di Federico) ha parlato ai microfoni dei cronisti dei prossimi Europei e del futuro di suo figlio. Queste le sue parole: "Abbiamo un condottiero che si chiama Spalletti, un grande allenatore, e chiaramente dei giocatori forti. Tre anni fa ci siamo riusciti ma credo che la cosa più importante sia disputare un buon Europeo. In tornei così brevi la fortuna è un fattore importante".

Da papà, cosa augura a Federico per il futuro, visto che è un momento delicato:

"Mi auguro possa fare un buon campionato Europeo, ormai sono otto anni che gioca in Serie A, i consigli glieli do ma fino ad un certo punto. Ha esperienza per sapere che è un momento importante. Alla Juve sta bene e il suo procuratore Fali Ramadani è molto in gamba".

Come sta a livello fisico dopo il grave infortunio?

"L'infortunio fa parte dell'esperienza di un calciatore, io ne so qualcosa visto che mi sono rotto due volte il ginocchio. Sono stati mesi difficili ma ora è tornato e sta benissimo, speriamo faccia un grande Europeo".

Antonio Conte al Napoli come lo giudica?

"Lo conosco, gli auguro tutto il bene possibile. Se farà questa scelta vorrà dire che ha fatto una scelta molto ponderata. Gli piace Federico? Non lo so, io l'ho avuto a Siena e ci ho giocato anche in Nazionale, sugli altri aspetti non entro".

Chiesa meglio da esterno alto, ma forse anche da quinto, da punta. Lei che lo conosce, ci dice cos'è?

"Io non faccio il tecnico, ha avuto tanti allenatori e tanti altri ne avrà che sapranno dove collocarlo. L'importante è che sia sereno. Penso che sa benissimo l'importanza di questo evento, ma penso per tutti quanti, c'è grande attesa, speriamo tutti possano fare bene agli Europei".