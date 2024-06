Diploma in un solo anno: come si fa

Tutti gli studenti che sono interessati al recupero anni scolastici, pongono un po’ la stessa domanda ovvero se sia davvero possibile conseguire il diploma in un solo anno.

Diploma in un solo anno con la scuola online: come si fa

Nel momento in cui si parla di uno studente interno, cioè iscritto a una scuola pubblica o paritaria, occorrono all'incirca due anni accademici per conseguire il diploma di maturità, a prescindere dalla carriera. Esistono però degli escamotage che ti permettono di diplomarti in tempi davvero record. Iscriviti anche tu e ottieni il diploma in 1 anno grazie a questa scuola online esperta nel recupero anni scolastici.

Recuperi fino a quattro anni scolastici in un solo esame che riguarda il programma dalla prima alla quarta classe. In sostanza, si tratta di esami di idoneità per accedere alla classe seconda, terza, quarta e quinta. Mentre per il quinto anno, devi sostenere un esame separato di idoneità per la maturità.

Nel momento in cui ti iscrivi presso una scuola paritaria che tiene corsi online, hai la possibilità di accorciare notevolmente i tempi previsti. La maggior parte di questi istituti tiene le iscrizioni aperte fino al mese di febbraio o marzo in base alla disponibilità di posti. Vale a dire che ti iscrivi solo al secondo quadrimestre e sostieni gli esami dei primi quattro anni tutti insieme solo dopo tre mesi. Superando l'esame del quarto anno, puoi quindi iscriverti al quinto anno a settembre e diplomarti a giugno dell'anno seguente. Facendo i calcoli, impieghi quindi poco più di un anno per conseguire il diploma da zero.

Maturità in un solo anno: il metodo della scuola online

La scuola online ti aiuta a diplomarti in un anno grazie al metodo di formazione a distanza; segui corsi e videolezioni in ogni momento della giornata in base ai tuoi impegni lavorativi. Hai a tua completa disposizione libri, appunti e dispense fornite dai docenti e, inoltre, un tutor che ti affianca per ogni sorta di dubbio o difficoltà.

Naturalmente, il diploma di maturità conseguito è riconosciuto a tutti gli effetti. Infatti, si tratta dell'esame di maturità sostenuto presso un istituto statale o scuole paritarie certificate dal Ministero. Con il diploma in mano puoi, ad esempio, accedere alle facoltà universitarie, partecipare a concorsi pubblici, conseguire un avanzamento di carriera.

Diploma in un anno da privatista: come si fa

Per completezza è meglio ricordare che esiste anche la possibilità di conseguire il diploma in un solo anno da privatista. Tuttavia, l'iter è diverso e occorre sostenere in poco tempo tanti esami che riguardano le diverse discipline, perciò la probabilità di passarli per accedere direttamente all'esame di stato finale, è piuttosto bassa.

Manca tutto l'affiancamento durante lo studio che ti aiuta a superare gli esami. Senza un adeguato programma che comprende lezioni, esercitazioni e un tutor dedicato come nella scuola online, è piuttosto difficile riuscire nell'impresa. Rischi solo di perdere tempo prezioso che puoi invece investire in un programma serio e comprovato per diplomarti in un anno grazie alla scuola online.