Di Biagio: "Chiesa è tra i più forti in Italia, me lo porterei a casa in braccio"

SKY SPORT - A margine della Milano Football Week l'ex centrocampista giallorosso, allenatore e opinionista Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva, commentando tra le altre cose il recente rendimento di Federico Chiesa e le tante voci di mercato che lo riguardano. Queste le sue parole: "Un giocatore come lui è tra i più forti in Italia, sul podio dei tre lo metterei, chiunque lo avrà avrà dei benefici incredibili. Fossi io l’allenatore me lo prenderei e me lo porterei a casa in braccio".