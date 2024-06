De Falchi: il Consiglio Municipale approva il progetto di un parco in sua memoria (COMUNICATO)

In seguito alla riunione del Consiglio Municipale nell’Aula consiliare del Municipio VI, nel trentacinquesimo anniversario della sua morte, è stato deliberato di intitolare un parco alla memoria di Antonio De Falchi, un appassionato tifoso della Roma che perse tragicamente la vita nel 1989 prima della gara tra Milan e Roma al Meazza. Questo il comunicato: “Votato atto ad unanimità senza distinzione di appartenenza politica e sportiva l’atto presentato dal sottoscritto Flavio Mancini e sottoscritto da tutti i consiglieri. Un segnale importante che manda un messaggio chiaro, quello per cui ho voluto e ottenuto questo consiglio: l’importanza dell’amicizia, dell’aggregazione e dello sport, la passione per una squadra di calcio porta soprattutto a questo. Questo è quello che chiede l’atto votato:



L’assemblea del municipio 6 delle Torri impegna il presidente e la giunta a:

-riqualificare e mettere in sicurezza il parco Antonio De Falchi

-riposizionare la targa commemorativa che ha lo scopo di far sapere chi era Antonio De Falchi e mantenere vivo il suo ricordo.

-organizzare una cerimonia per lo scoprimento della targa commemorativa insieme alla famiglia di Antonio De Falchi che promuova i valori dello sport e dell’aggregazione, condannando fermamente tutte le forme di violenza coinvolgendo i bambini delle scuole del quartiere, le associazioni sportive e tutte quelle persone che ogni anno tengono vivo il ricordo di Antonio con tante iniziative come tornei, striscioni, murales e coreografie. È stata fatta la cosa giusta, personalmente un dovere da amministratore! Antonio De Falchi non è solo il simbolo di una tifoseria ma un figlio della città di Roma che deve essere ricordato specialmente dalle nuove generazioni”.