Dall'Inghilterra: una delegazione del Friedkin Group a Liverpool per l'Everton, assenti Dan e Ryan

La trattativa avviata dal Friedkin Group per acquistare le quote societarie dell'Everton prosegue a gonfie vele. Come riportato dal portale britannico, una delegazione del gruppo statunitense si è recata a Liverpool per visitare lo stadio, gli uffici e l'area in cui sorgerà la nuova casa dei Toffees. Alla spedizione non hanno partecipato né Dan né Ryan. La 'due diligence', ovvero l'analisi dettagliata dei conti che precede l'offerta definitiva, durerà tutto il tempo necessario, tanto che non è stata fissata nessuna data di scadenza per l'accordo con l'attuale proprietario Moshiri. Entrambe le parti, però, hanno grande desiderio di raggiungere l'intesa definitiva il prima possibile.

(liverpoolecho.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE