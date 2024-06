Dall'Inghilterra: il Gruppo Friedkin favorito per l'acquisto dell'Everton. Decisione nelle prossime 24 ore

Nuovi aggiornamenti sulla situazione Everton. Dopo As Roma e Cannes, infatti, il Gruppo Friedkin è interessato all'acquisto del club inglese con sede a Liverpool e, secondo quanto scrivono in Inghilterra, è il forte favorito per l'acquisizione. Il presidente giallorosso Dan Friedkin, come viene spiegato, deciderà se procedere e acquistare la quota del 94% del club detenuta dall’attuale proprietario Farhad Moshiri e la decisione sulla conclusione dell'operazione dovrebbe essere presa nelle prossime 24 ore.

Qualsiasi accordo, inoltre, sarebbe soggetto all'approvazione della Premier League, metterebbe fine a mesi di speculazioni sul futuro della società inglese e arriverebbe solo due settimane dopo il fallimento di proposta di acquisizione da parte di 777 Partners.

(nytimes.com/athletic)

