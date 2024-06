Dall'Inghilterra: Friedkin ha ottenuto l'esclusiva per l'acquisto dell'Everton

Novità sulla trattativa per l'acquisto dell'Everton. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, i Friedkin hanno ottenuto l'esclusiva dall'azionista di maggioranza del club inglese, Farhad Moshiri, per acquisire la quota del 94,1% dell'Everton. I proprietari della Roma, infatti, hanno fatto un'offerta a Moshiri ad inizio giugno ed è stata accettata la settimana scorsa. L'accordo per l'acquisto della società di Liverpool è ancora soggetto all'approvazione della Premier League, della FA e della Financial Conduct Authority, ma non dovrebbe essere un problema.

(skysports.com)

