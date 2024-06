Proseguirà in Italia la carriera di Cristian Totti. Dopo l'esperienza al Rayo Vallecano, il primogenito dell'ex capitano giallorosso si trasferisce all'Avezzano, società militante in Serie D. Per il classe 2005 dunque si tratterà della prima avventura tra i professionisti nel nostro Paese, dopo aver militato nelle selezioni giovanili della Roma e del Frosinone.