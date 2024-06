Cremonese, Vazquez: "Dybala è stato il più forte con cui ho giocato"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - In un'intervista ai microfoni del canale sportivo e rilasciata nei giorni scorsi, Franco Vazquez ha parlato anche di Paulo Dybala, suo ex compagno al Palermo. «Paulo era molto giovane quando è arrivato in Italia, ma si è visto subito che avesse colpi incredibili. Lui faceva la prima punta e io giocavo dietro. Mi sono divertito tantissimo con lui, facevamo giocate pazzesche: senza guardare, sapevo già dove trovarlo. È stato il più forte con cui ho giocato - le dichiarazioni dell'attuale giocatore della Cremonese -. La nostra amicizia andava oltre il campo: siamo entrambi di Córdoba e con lui a Palermo c’era anche sua madre: ogni occasione era buona per trovarsi, anche con i miei genitori quando venivano. Se si giocava il sabato o la domenica, il giorno dopo che era libero facevamo l’asado tutti insieme. Era una tradizione».

