Cannes, dalla Francia: i Friedkin alzano gli investimenti. 4,5 milioni di euro per il prossimo mercato

Non solo Roma e, a breve, Everton. I Friedkin continuano a spingere anche in Francia, dove un anno fa hanno acquistato il Cannes. Il club francese, che milita nel National 2, la quarta serie transalpina, dopo un anno di transizione è pronto a lanciare la scalata verso il calcio professionistico.

Le intenzioni dei proprietari della Roma sono state spiegate in un articolo in cui si racconta come il numero di dipendenti sia raddoppiato (da 15 a 30), gli spogliatoi verranno a breve ristrutturati, come sarà potenziato il settore medico oltre a presentare un budget per il mercato praticamente triplicato: 4,5 milioni di euro.

Laborde, attuale dg del club arrivato a gennaio dal Monaco, ha detto: "Le ambizioni sono molto chiare, vogliamo tornare tra i professionisti". Sebastien Perez da fine marzo è il nuovo coordinatore sportivo e basa il suo lavoro sui dati. Fabien Pujo sarà l'allenatore per la prossima stagione.

(lequipe.fr)

