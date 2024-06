Candela: "La Roma è molto interessata a Thuram del Nizza"

SKY SPORT - Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati ha svelato un retroscena di mercato riguardante un interessamento dei giallorossi per Khéphren Thuram del Nizza. Ecco le sue parole: "Non è il mio mestiere vedere tutti i giocatori, ma so che ha fatto bene. Non so chi sia il più forte tra lui e Marcus, non lo conosco abbastanza bene per giudicarlo. Anche la Roma è molto interessata a Khéphren Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati".