Di rientro nella Capitale dopo il prestito di sei mesi alla Fiorentina, il futuro di Andrea Belotti potrebbe comunque non essere in giallorosso. Secondo l'esperto di calciomercato infatti sull'attaccante ex Torino ci sarebbe con insistenza il neo promosso Como, che oltre al Gallo avrebbe puntato un altro ex giallorosso: Borja Mayoral (attualmente al Getafe).

(gianlucadimarzio.com)

