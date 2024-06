Belgio, Lukaku: "Ritorno all'Anderlecht? Accadrà prima di quanto si possa pensare" (VIDEO)

Romelu Lukaku ha parlato dal ritiro della nazionale belga. Il suo futuro è ancora rebus, con Antonio Conte che preme per averlo al Napoli. Nel frattempo BigRom manda messaggi d'amore all'Anderlecht, non eslcludendo un suo ritorno. Le sue parole: "Quel ritorno ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni".

"Un retour à Anderlecht ? Ca va arriver plus tôt que ce que les gens pensent." - Romelu Lukaku est clair, il va revenir jouer à Anderlecht ! ?⚪️ #RTLsports pic.twitter.com/heoGlTAWM9 — RTL sports (@RTLsportsbe) June 5, 2024