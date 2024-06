AS Roma, l'accusa dell'Associazione Stampa Romana: "Decisioni irregolari contro i dipendenti, il club ripristini i rapporti corretti"

"Un giornalista licenziato, cinque messi in ferie forzatamente senza spiegazioni. È quello che accade nell'Area media e comunicazione dell'A.S. Roma". A sottolinearlo è la Segreteria dell'Associazione Stampa Romana. "Decisioni aziendali, fuori dalle regole che disciplinano i rapporti di lavoro, che colpiscono una struttura strategica, penalizzano i colleghi, gettano nell'incertezza i dipendenti e le loro famiglie, come avvenuto anche in altre aree della società - si legge in un una nota - L'A.S. Roma ripristini rapporti corretti con i dipendenti, tuteli le professionalità di giornalisti e comunicatori".

(AGI)