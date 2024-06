Ajax, Farioli: "Ghisolfi alla Roma? Opportunità guadagnata con lavoro e idee, si farà valere"

RADIO TV SERIE A CON RDS - Francesco Farioli, allenatore dell'Ajax, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della Lega e tra i vari temi trattati si è soffermato sul nuovo Responsabile dell'Area Tecnica della Roma Florent Ghisolfi, con cui ha lavorato al Nizza. Ecco le sue parole: "Con Ghisolfi ho un ottimo rapporto, è stata la persona che mi ha dato l’opportunità di tornare in un campionato così importante in Europa. C’è tantissima gratitudine, credo che lui abbia delle grandi qualità con un metodo di lavoro molto preciso e chiaro, sa bene quale è la direzione che vuol prendere. Questo è fondamentale perché ha un metodo di lavoro e una struttura mentale che ti porta a organizzare la squadra in un certo modo, le decisioni non sono mai campate in aria o prese per quello che è la sensazione del momento, ma fa un’analisi molto più profonda e dettagliata. Credo che sia un direttore di grande valore e spessore, Roma è una piazza di altissimo livello, sono sicuro che si farà valere come ha fatto nelle due esperienze in Francia. Credo che la sua opportunità se la sia guadagnata con tanto lavoro, dedizione e idee chiare. Ha davanti un orizzonte di ambizioni che ha sempre portato avanti con grande umanità e valori".