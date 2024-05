RADIO SERIE A - Alla fine l'Inter ha perdonato Lukaku? "Non so se la parola giusta sia perdonare. Ci siamo rimasti male soprattutto per le tempistiche e perché lui non è stato chiaro fin dall'inizio. Io gli auguro comunque una grande carriera". Lo afferma ai microfoni dell'emittente radiofonica del campionato italiano il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti.