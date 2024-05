Yücel (vice pres. Besiktas): “Siamo in trattativa con Mourinho. Non credo ci saranno problemi”

Hüseyin Yücel, vice presidente del Besiktas, ha rilasciato un’intervista al portale turco parlando tra le cose della possibilità di vedere Mourinho sulla panchina del club nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo avuto il primo incontro con Mourinho circa un mese fa. Abbiamo fatto la nostra offerta, ora stiamo aspettando una risposta. Siamo in trattativa. Penso che Mourinho e il Beşiktaş siano molto compatibili in termini di idee. Ci siamo incontrati 4-5 volte e Mourinho sa benissimo quale è il budget del Beşiktaş, se non lo sapesse non continuerebbe a trattare. Non credo che ci saranno problemi. Quando arriverà la fumata bianca? Nessuno può garantirlo, ma stiamo facendo del nostro meglio".

(sporx.com)



