YouTube, sfida tra Abraham e Svilar in un quiz sull'Australia. Mile non sbaglia: "Il rigore nel Mondiale del 2006? Segnò Totti" (VIDEO)

Mile Svilar e Tammy Abraham si sono resi protagonisti di un quiz incentrato sull'Australia in vista dell'amichevole a Perth tra Roma e Milan, in programma il 31 maggio.

Quale calciatore ha collezionato il maggior numero di presenze con la nazionale australiana?

Svilar indovina: "Mark Scwharzer".

Quale calciatore ha segnato il maggior numero di gol con la maglia della nazionale australiana?

Abraham sbaglia: "Harry Kewell".

Anche Svilar fornisce la risposta errata: "Mark Viduka".

Infine è Abraham a indovinare: "Tim Cahill".

In che anno l'Australia ha partecipato per la prima volta a un Mondiale?

Altro errore di Abraham: "1990".

Svilar corregge e indovina: "1974".

Quale calciatore italiano eliminò l'Australia nel Mondiale del 2006?

Svilar risponde senza esitare: "Deve essere per forza Totti".

Quale squadra australiana gioca a Perth?

Abraham: "Ci ho giocato contro... GWS Giants".

Risposta errata dell'attaccante, mentre Svilar non sbaglia: "West Coast Eagles".

In che anno il West Coast Eagles vinse l'ultimo titolo?

Svilar: "2018".

Abraham incredulo: "Cosa?! Ha indovinato?!"

Quando l'Australia ha vinto l'ultimo Mondiale di rugby?

Svilar sbaglia: "2011".

Abraham indovina: "1999". Svilar: "L'anno in cui sono nato".

L'ultima volta in cui si svolsero le Olimpiadi in Australia?

Ancora Abraham: "2000". E poi l'esultanza: "Dai, 5-3".

Quale attore è nato in Australia?

Svilar non sbaglia: "Hugh Jackman. Gli altri non sono nati lì".

Quale cantante è nata in Australia?

Svilar indovina: "Kyle Minogue. Andiamooo!".

Abraham: "Era ovvio, sono stato troppo lento...".

Quale tra questi quattro è un tipico dessert australiano?

Abraham ci prova ma sbaglia: "Whoopies".

Fallisce anche Svilar: "Basbousa".

Abraham commette nuovamente un errore: "Skoleboller". Vittoria facile, quindi per Svilar: "Lamingtons".

Cosa mangia il koala?

Abraham sbaglia: "Canne di bamboo".

Infallibile Svilar: "Foglie di eucalipto".

Il risultato finale recita quindi Svilar 9 e Abraham 3: "Devo tornare a scuola", scherza Abraham.