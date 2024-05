VIDEO - Paredes e l'amore per il Boca: alla 'Bombonera' con la Doce

Leo Paredes è in Argentina per il raduno della Seleccion in vista delle amichevole preparatore alla prossima Copa America ma il centrocampista della Roma non ha resistito al richiamo del 'suo' Boca Juniors. Il numero 16 giallorosso si è infatti presentato alla Bombonera con la felpa del Boca addosso per seguire la sfida insieme alla Doce, la 12, settore storico del tifo degli xeinezes.

PAREDES ALENTANDO A BOQUITA ?pic.twitter.com/gfDKL7x0vB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 30, 2024