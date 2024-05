VIDEO - De Rossi: "Mercato? Il primo requisito sarà la fame. Chi verrà dovrà sentirsi come se fosse la miglior cosa che gli sia mai capitata"

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Daniele De Rossi ha parlato anche dei piani fututi del club sul mercato. Le sue parole: "Va cambiato qualcosa, l'allenatore forte deve imporsi per farsi comprare chi vuole e la società forte le deve accontentare. Il primo requisito sarà la fame, devono sentirsi a Roma come se fosse la miglior cosa che gli sia mai capitata. Nonc'entrano top player o giovani, serve gente che fa le fiamme. Non parlo di maglia di curva ecc... Pjanic andò alla Juve insultato ma a Roma andava a 2000. Renderli affamati e farli rendere in campo tocca a me. Serve la fame e che in campo vadano forte".

