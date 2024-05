Daniele De Rossi, alla vigilia di Roma-Genoa, ha parlato del futuro dei suoi giocatori: "Sì, ci sono intoccabili ma non li dico perché non sarebbe giusto. Qualche incedibili potrebbe andare via e viceversa qualcun altro potrebbe rimanere e dovrò farli rendere al meglio. Tutto è ancora prematuro"

