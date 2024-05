Tuffo nel passato per Leandro Paredes. Il centrocampista della Roma non è stato convocato per l'amichevole a Perth contro il Milan e ha sfruttato questi giorni per tornare in Argentina e visitare il centro sportivo del Boca Juniors, il club in cui è cresciuto. Come testimoniato dall'account Instagram degli Xeneizes, Paredes ha incontrato il presidente Riquelme e ha scambiato una lunga chiacchierata con Cavani, Rojo e Romero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Boca Juniors (@bocajrs)