Trigoria: VI Torneo Agostino Di Bartolomei, presente il figlio Luca. La Roma: "Nel segno di Ago. Ieri, oggi, sempre" (FOTO)

È andata in scena oggi a Trigoria la sesta edizione del Torneo Agostino Di Bartolomei, nel ricordo del capitano del secondo scudetto della Roma a due giorni dalla ricorrenza dei trent'anni dalla sua scomparsa. Al 'Fulvio Bernardini' hanno partecipato gli Under 12 giallorossi, le rappresentative Under 13 di Alba Roma 1907, Fortitudo e Pro Roma. Poi su Twitter la Roma ha condiviso una serie di scatti della manifestazione, alla quale era presente anche il figlio di Di Bartolomei, Luca, che ha posato anche con Bruno Conti. "Grazie a tutti i partecipanti e ai tifosi presenti nel segno di Ago. Ieri, oggi, sempre", il messaggio del club giallorosso.

? Alcuni scatti del VI Torneo Agostino Di Bartolomei che si è svolto oggi a Trigoria ?️ Grazie a tutti i partecipanti e ai tifosi presenti nel segno di Ago ?❤️ Ieri, oggi, sempre. #ASRoma pic.twitter.com/JRkhX1XclF — AS Roma (@OfficialASRoma) May 28, 2024