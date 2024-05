Trigoria, striscione in vista di Empoli-Roma: "Vinci per noi e per gli amici friulani” (VIDEO)

La lotta salvezza passerà anche dalla Roma. L'Empoli, infatti, avversaria dei giallorossi domenica, è in lotta con l'Udinese per mantenere la categoria. Una gara da onorare come ricordano anche i tifosi giallorossi. Il Gruppo Quadraro, gemellato da tempo con i tifosi dell'Udinese, stamattina ha esposto uno striscione fuori Trigoria in cui si chiede il massimo impegno: "Vinci per noi e per gli amici friulani"