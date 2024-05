Totti: "Gli Europei sono sempre un momento speciale per me, nel 2000 abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria"

SPORTMEDIASET - Bettson Sport (in collaborazione con la pagina Calciatori Brutti) a presentato in queste ore la nuova challenge "Guardala con Totti", un concorso che permetterà a un fortunato vincitore di assistere alla sfida Italia-Albania di Euro 2024 (in programma il 15 giugno alle 21) insieme allo storico ex capitano giallorosso. Gli utenti dovranno pubblicare un video sulle proprie pagine Instagram condividendo la telecronaca del loro gol preferito, con l'estrazione che avverrà il 2 giugno. Di questo ha parlato proprio Totti direttamente per il sito sportivo. Queste le sue parole: "Gli Europei sono sempre un momento speciale per me, una competizione piena di emozioni e ricordi indelebili. Nel 2000, abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria, piena di aneddoti unici come quelle parole scambiate con Di Biagio e Maldini prima del mio 'cucchiaio'. Sono trascorsi 24 anni, ma ancora ne ricordo la tensione e l'adrenalina, fu un momento molto speciale. E se ripenso a quel muro arancione davanti a me… ma quanti erano? Ora, ci aspetta una nuova avventura con gli Europei 2024 in Germania che vivrò non più da calciatore ma con la stessa passione ed emozione in un’atmosfera unica. E sarà bello poter condividere questa esperienza unica con un fortunato tifoso. Sono sicuro che questa partita diventerà un altro bellissimo ricordo da aggiungere alla mia collezione, da condividere insieme a chi ama il calcio tanto quanto me".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE