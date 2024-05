Il calcio è una passione per molte persone sfolgorante. Lo dimostra la storia di Fabrizio Romano, il guru del calcio mercato ai primi posti sui social grazie agli aggiornamenti in tempo reale visualizzati in tutto il mondo.

Il suo tratto distintivo? La pubblicazione delle notizie è in inglese, per questo risulta di così facile condivisione a tutti gli angoli del pianeta, ben al di fuori dei confini del Belpaese. L’account di Romano è il più seguito su Twitter, dove si trova al primo posto assoluto, ma va forte persino sugli altri network, in particolare su Instagram, secondo quanto dichiarato da lui stesso a Gianluca Gazzoli in occasione di un’intervista.

Il giovanissimo giornalista è riuscito in breve tempo a maturare un gradimento che gli ha consentito persino di lasciare il team di Sky, così da dedicarsi a ciò che gli più gli piace fare (e gli riesce meglio).

Se sei un tifoso sfegatato di calcio, le opportunità professionali per seguire le squadre del cuore decisamente non mancano: la storia che ti abbiamo raccontato lo dimostra. Un corso c1 inglese online si rivela utile, per non dire indispensabile, sia per interagire con i giocatori, spesso di provenienza straniera, sia per poter monitorare i team attivi nella Liga spagnola, in Premier League e in altri campionati ancora.

Padroneggiare l’inglese è fondamentale ormai da diversi anni e lo è ancora di più per chi vuole lavorare nel mondo dello sport. Fare un corso online, certificato e capace di garantire competenze adeguate, consente di ottimizzare il tempo a disposizione, con il vantaggio di potersi formare senza dover per forza accedere a delle lezioni in presenza.

I lavori più ricercati nel mondo del calcio, a vari livelli

Sai quali sono le professioni più ricercate nel calcio? Ti proponiamo una piccola carrellata di alcune di cui magari non conoscevi nemmeno l’esistenza, ma potrebbero fare al caso tuo.

Seat fixer

Parliamo di quello noto come “fissatore di seggiolini”: un ruolo per cui non mancano le offerte sia presso i vari team dello Stivale che all’estero, da parte dei club più affermati. Non è altro che un addetto presso lo stadio e si occupa di verificare che gli spettatori abbiano sedute perfettamente funzionanti, sostituendole quando necessario.

Parcheggiatore presso l’impianto

Una figura che si occupa di aiutare chi si reca allo stadio per parcheggiare la propria vettura. Per gli impianti più importanti, la competenza dell’inglese si rivela cruciale, vista la provenienza di tifosi da tutto il mondo.

Sempre per rimanere sulle professioni che si svolgono presso gli impianti, altri ruoli molto ricercati sono quello di addetto alla biglietteria ed elettricista.

I ruoli più richiesti dalle società italiane

Accanto a quello di communication director, ovvero direttore della comunicazione, ci sono diversi professionisti che risultano molto richiesti dalle società italiane, inclusi i top team. Tra le mansioni per cui la domanda è più forte ci sono quelle di Business Analyst, Community Relation Manager, Brand Specialist, Information Security Analyst e CRM Development Lead.

Si tratta soltanto di esempi, a cui potremmo aggiungerne altri ancora. L’importante è mostrarsi intraprendenti e avere delle competenze avanzate in termini di informatica, marketing, inglese, utilizzo dei canali social: sono diventate ormai trasversali per diversi ruoli.