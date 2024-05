Tiago Pinto: il portoghese vicino al Bournemouth

Dopo l'addio alla Roma, nuova avventura alle porte per Tiago Pinto. Come fa sapere il giornalista Marco Conterio, infatti, il dirigente portoghese è diretto verso la Premier League: per lui contatti in fase avanzata con Bournemouth, diventerà l'uomo mercato del club rossonero.

?⚫ ?EXCL - Tiago Pinto verso una nuova avventura in Premier League. Contatti diretti in fase avanzata per diventare il nuovo uomo mercato del #Bournemouth Con le Cherries #AFCB l'ex dg della #Roma ha già avuto contatti e incontri. Già ai tempi dei giallorossi ha chiuso più… pic.twitter.com/tokvKym4As — Marco Conterio (@marcoconterio) May 21, 2024