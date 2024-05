TMW - A margine dell'evento Gran Galà del calcio Adicosp l'ex dirigente della Lazio Igli Tare ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti presenti, riprese dalla testata specializzata in calciomercato. Ecco le sue parole su De Rossi:

"Mi piace tantissimo. Non solo come allenatore, anche come uomo. Lo stimo tanto, abbiamo un grande rapporto, farà una grande carriera perché ha tanto carisma".