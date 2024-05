Svilar ringrazia Rui per la vicinanza. La moglie a Mancini: “Resti un leone”

Sono stati gli eroi di tante partite, gli uomini che hanno portato la Roma fino alla semifinale europea. Ma sono anche quelli che, nel momento chiave, si sono trovati a dover condividere il dolore di quell’autogol fatale, a 8 minuti dalla fine di Bayer-Roma. Da una parte Mile Svilar e la sua uscita a vuoto, dall’altra Gianluca Mancini, protagonista della sfortunata autorete. […] La gente giallorossa gli ha mostrato affetto e vicinanza. E tra i tanti segnali anche quelli di chi gli sta vicino. Svilar ha postato una foto in cul Rui Patricio lo abbraccia per consolarlo, proprio il portiere portoghese a cui ha sottratto il posto da titolare. A Mancini è arrivato invece il dolce pensiero della moglie Elisa, anche con un pizzico di polemica. Prima quel “non smettere mai di lottare”. Poi l’affondo: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Mai leoni restano leoni, i cani restano cani. Per la tua gente, per la tua Roma. Eternamente grati, grazie romanisti”.

(Gasport)