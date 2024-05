Stadio Roma, Trabucco (capogruppo Gualtieri): "Ritrovamento archeologico? È nell'area del progetto ma fuori dalla zona dell'impianto"

RADIO ROMA SOUND - "Noi abbiamo votato in maniera convinta il progetto dello stadio della Roma a Pietralata perché crediamo rappresenti un volano per la città sotto mille punti di vista: economico, sportivo, sociale. L'area del IV Municipio è una zona poi che si presta perché il trasporto pubblico è molto presente, anche se andrà chiaramente rafforzato. Questo vuol dire che l'area è pronta ad accogliere lo stadio domani? No, ci sono molteplici passaggi burocratici da seguire e noi questo lo abbiamo detto in maniera chiara. L'Assemblea Capitolina l'ha fatto con diverse prescrizioni che sono molto chiare. Abbiamo aggiunto anche che il progetto definitivo dovrà ripassare in aula, perché vogliamo essere sicuri che quelle prescrizioni vengano rispettate. Realizzare lo stadio è giusto, ma dovrà essere inserito in un contesto preesistente; quindi, vanno gestiti alcuni aspetti, ad esempio quello dell'impatto acustico sull'ospedale Pertini. Non so se il progetto definitivo arriverà dopo l'estate, questo dipende dalla Roma, ma posso confermare che c'è una collaborazione costante con la società AS Roma, siamo al lavoro per arrivare congiuntamente a meta. Tornare indietro ora sarebbe un grande peccato, queste sono opere che creano economia e riqualificazione della città. Rispetto ai presunti reperti archeologici, quello ritrovato ultimamente è fuori dall'area dello stadio, anche se dentro l'area del progetto, quindi siamo tranquilli, seguiremo gli sviluppi degli scavi ma restiamo ottimisti: è vero che a Roma purtroppo o per fortuna quando ci si muove si va incontro ad una serie di ostacoli, ma lo avevamo messo in conto. Io rimango ottimista sul progetto e spero anche per il 2027 di vederlo ultimato". Lo ha detto Giorgio Trabucco, capogruppo Lista Civica Gualtieri Sindaco intervenendo nel programma Gli Inascoltabili in onda sull'emittente radiofonica.