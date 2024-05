Spalletti: "Dobbiamo fare i complimenti a Bologna, Atalanta e Roma"

SKY SPORT - Nel corso dell'evento Premio Cesarini in scena a Jesi il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva citando anche la Roma. "Abbiamo visto tante cose fatte bene. Dobbiamo fare i complimenti al Bologna, all’Atalanta, alla Roma che ha giocato un calcio importante - le sue dichiarazioni -. L’Inter ha vinto meritatamente, per noi è il blocco squadra che portiamo in nazionale. Mi dispiace per la retrocessione del Frosinone perché aveva lavorato molto bene. A volte il calcio ti penalizza non avendo meritato quelle difficoltà".

Poi Spalletti ha parlato anche della preparazione in vista di Euro 2024: "Io mi commuovo facilmente ora. La Nazionale è il punto più alto della mia carriera, allenare la Nazionale è come vivere in paradiso: non sono a Coverciano, sono in paradiso. Tenterò di dare il meglio di me stesso, non so se sarà sufficiente ma andranno messi subito in chiaro dei punti. Abbiamo a disposizione calciatori forti, bisogna farli diventare squadra e se ci riusciamo sono convinto che potremo giocare alla pari con realtà per il momento superiori. Abbiamo questo periodo per lavorare insieme e abbiamo la nostra storia a cui fare riferimento".