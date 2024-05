Si salvano in otto. Tutti gli altri in bilico

Nel gioco delle figurine, ce l’ho/mi manca, Daniele De Rossi si sta rendendo conto che le certezze sono sovrapponibili alle carenze. In certi ruoli la Roma è coperta, o magari persino competitiva, ma in altri deve intervenire con investimenti decisi perché l’organico possa ripartire da una base incoraggiante. A oggi, per un motivo o per un altro, i giocatori che De Rossi considera sicuri per il futuro sono otto: Svilar, Mancini, N’Dicka, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi. La pattuglia può aumentare se Ghisolfi acquisterà Angeliño dal Lipsia entro due giorni. Facciamo nove allora, o anche dieci o undici: lì entriamo nella testa di Dybala, che è libero di ripensarsi altrove anche contrattualmente, o nelle valutazioni su Bove, che è un patrimonio della società. L’altro pezzo di squadra è sacrificabile, o addirittura già passato: Lukaku tornerà al Chelsea e poi vedrà il da farsi, probabilmente dopo l’Europeo. Spinazzola ha terminato il contratto e dovrebbe andare via (piace Doig del Sassuolo), insieme a Rui Patricio che verrà sostituito da un secondo meno costoso. Ma nella ristrutturazione generale, la Roma vorrebbe piazzare anche due giocatori della vecchia guardia: Smalling e Karsdorp. [...]

(Corsport)