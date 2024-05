Roma-Milan, SMALLING: "È stata una bella partita, ora ci ricaricheremo per la prossima stagione”

Al termine della sfida amichevole tra Roma e Milan, ha parlato Chris Smalling. Queste le sue parole:

È stato un bello spettacolo.

“Siamo contenti, ci sono stati tanti gol e una bella partita, è stata una bella giornata”.

Com’è stato essere a Perth?

“E’ stato breve, solo un paio di giorni, ma ce la siamo goduta. Una grande esperienza giocare davanti ai nostri tifosi così lontano da Roma”.

Ora cosa succede?

“Ora è il momento di fermarci, ci sono gli europei, c’è la Copa America, ci ricaricheremo per la prossima stagione”.

Cosa volevate da questa partita?

“Ovviamente non c’erano punti o una coppa in palio, ma volevamo essere sicuri che i tifosi avessero qualcosa per cui essere orgogliosi. È stato un bello spettacolo, con tanti gol”.