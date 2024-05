Roma, il club partecipa alla settimana europea dei parchi con RomaNatura e il Team AS Roma for Special

Nella giornata di oggi si è svolto un nuovo evento sportivo a cui la Roma ha deciso di partecipare per valorizzare il tema dell'inclusione e contribuire alla promozione dei parchi e delle riserve della regione. La nota del club:

"All’interno della Riserva Naturale della Marcigliana, alcuni atleti con disabilità intellettivo-relazionali della squadra AS Roma for Special hanno sfidato in una partita di calcetto una selezione di Guardiaparco dell’Ente Regionale Roma Natura per favorire la diffusione dello sport outdoor come straordinario strumento di integrazione e inclusione.

L’iniziativa rientra nella policy Climate & Advocacy della UEFA Sustainability Strategy 2030 - a cui il Club si ispira - e si è svolta nell’ambito della “Settimana Europea dei Parchi”, in programma dal 18 al 26 maggio per sottolineare l’importanza della conservazione degli habitat naturali e connettere le persone con la natura per farla conoscere, apprezzare e tutelare.

All’evento ha partecipato anche la mascotte Romolo, che ha distribuito gadget giallorossi a sessanta bambini del Convitto Nazionale presenti nel parco, ai quali il Club ha anche offerto un pranzo sano e gustoso, arricchendo ulteriormente l'esperienza della giornata. I bambini coinvolti hanno potuto svolgere numerose attività all’aperto, gestite dai Guardiaparco, per avvicinarsi alla natura e alle pratiche sportive con l’obiettivo di imparare a rispettare l’ambiente e a riconoscere il valore dei parchi naturali".

(asroma.com)

