"Roma cura Roma": la community giallorossa per la riqualificazione degli spazi verdi della città

Si è svolta l’11 maggio la terza edizione dell’iniziativa di retake “Roma Cura Roma”, promossa dall’Assessorato all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo Rifiuti di Roma Capitale, con la partecipazione dell’AS Roma e della sua Community. L’attività dei volontari romanisti, che hanno preso parte all’evento nei giardini di Villa Lais alla presenza del Chief Commercial and Brand Officer dell’AS Roma Michael Wandell, dell’Assessora all’AmbienteSabrina Alfonsi e del Presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, si è svolta nei pressi di Viale Agostino Di Bartolomei ed è stata indirizzata in particolare alla riqualificazione degli spazi verdi e alla cura di quelli destinati agli animali. Obiettivo dell’evento: sensibilizzare i partecipanti sui temi della tutela, del rispetto e della cura degli spazi comuni di cui tutta la cittadinanza è responsabile. I tifosi provenienti dai Roma Club dell’AIRC e dell’UTR e i giovani atleti della Scuola Calcio AS Romasono stati protagonisti di attività di retake e hanno partecipato a una speciale lezione tesa alla sensibilizzazione del rispetto degli animali e del loro habitat, mentre il partner del Club Decò ha contribuito all’iniziativa fornendo alimenti a sostegno della colonia felina presente nel parco. Per l’occasione, i tifosi dei Roma Club hanno preso l’impegno di tornare a Villa Lais nelle prossime settimane per collaborare con il Municipio VII e l’associazione di volontariato “Amici Villa Lais” alla riqualificazione della targa di Viale Agostino Di Bartolomei, che si trova all’interno del parco.