Podcast “Agostino Di Bartolomei - Il capitano silenzioso”: in uscita il 30 maggio su RaiPlay Sound

Giovedì 30 maggio, in occasione del trentesimo anniversario dalla scomparsa di Agostino Di Bartolomei, debutta su RaiPlay Sound il nuovo podcast "Agostino Di Bartolomei – Il capitano silenzioso", curato da Manuel Fondato. La serie, composta da quattro episodi, ripercorre la vita e la carriera del leggendario capitano della Roma, campione d’Italia nel 1983, che il 30 maggio 1994 si tolse la vita a Castellabate, dove risiedeva dopo il ritiro dal calcio.

In quel tragico giorno cadeva anche il decimo anniversario della finale di Coppa dei Campioni tra Roma e Liverpool, il momento più alto nella carriera di Di Bartolomei. Per Agostino, nato e cresciuto romano e romanista, condurre la sua squadra fino alla finale della massima competizione europea per club, disputata nello stadio Olimpico di Roma, rappresentava il coronamento di un sogno.

La Roma non vinse quella notte, fermandosi a soli undici metri dal trionfo, dopo una sconfitta ai rigori. Di Bartolomei, noto per la sua abilità nei calci di rigore, segnò il primo tiro, ma questo non fu sufficiente a ottenere la vittoria.

Dopo quella delusione, la carriera di Agostino entrò in una fase di declino: la separazione dalla Roma, il passaggio a squadre minori come Cesena e Salernitana, e il tentativo infruttuoso di restare nel mondo del calcio dopo il ritiro.

Di Bartolomei non lasciò alcun messaggio di addio, e la sua decisione di togliersi la vita, scelta proprio in quella data significativa, rappresenta un grido di dolore. Il titolo "capitano silenzioso" riflette perfettamente il suo carattere sobrio, razionale e carismatico, tipico di un'epoca calcistica ormai lontana, ma ancora viva nei ricordi di chi l'ha vissuta.