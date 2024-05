Plusvalenze Roma, la Procura chiude le indagini sul club: non compaiono i Friedkin, a rischio processo Pallotta e Baldissoni

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine per falso in bilancio della AS Roma nell'indagine relativa alle plusvalenze fittizie. Sono esclusi dal fascicolo gli attuali vertici della società, Dan e Ryan Friedkin, mentre rischia di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James Pallotta, Mauro Baldissoni e altri dirigenti. La Guardia di Finanza aveva perquisito la sede della società ed era stata avviata un'indagine legata alle operazioni di acquisti e cessioni dei vari Marchizza, Frattesi, Tumminello, Luca Pellegrini, Defrel, Spinazzola, Cristante, Cetin, Cancellieri, Diaby e Kumbulla.

(ilmessaggero.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE