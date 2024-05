Pizarro: "La Roma la mia squadra, morirò romanista. De Rossi? Ha fatto un ottimo lavoro" (VIDEO)

David Pizarro è stato intervistato dall'emittente televisiva in occasione degli Internazionali BNL d'Italia in scena al Foro Italico in queste settimane. L'ex giallorosso ha parlato di De Rossi sulla panchina della Roma e della finale di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:

"Sono felice che De Rossi abbia preso in mano una situazione non facile, conoscendo la nostra piazza non è semplice. Credo che abbia fatto un ottimo lavoro, peccato si sia vista la mancanza di una rosa ampia, per queste competizioni europee servono rose importanti. Per quanto mi riguarda ha fatto un ottimo lavoro. Seguo spesso Roma e Fiorentina, spero che la piazza Viola vinca la Conference League, la meritano. La finale di stasera? La mia squadra gioca domenica alle 20.45 qui dietro (allo Stadio Olimpico, ndr) e lì andrò volentieri. Non sono nato romanista ma morirò romanista"

(video.sky.it)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE