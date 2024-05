Nela: "Roma-Genoa? Mi aspetto che tutte e due vogliano vincere. I giallorossi con De Rossi sono più coraggiosi"

PIANETAGENOA1893.NET - In vista della sfida di stasera tra Roma e Genoa, penultima di campionato per entrambe le squadre, l'ex terzino Sebino Nela ha rilasciato (avendo giocato con entrambe le squadre) un'intervista sul portale rossoblù. Queste le sue parole.

Sebino che partita ti aspetti questa sera? All’andata lezione di calcio del Genoa alla Roma. Quale sarà la chiave della gara?

"Mi aspetto una gara dove tutte e due le squadre vogliano vincere. La Roma deve chiudere bene e sperare nelle combinazioni delle avversarie, l’Atalanta deve vincere l’Europa League per permettere alla Roma di qualificarsi alla prossima Champions League come sesta squadra. Il Genoa è tranquillo e ha la voglia di finire al meglio il suo campionato. Speriamo sia una bella gara".

Vedendo la Roma targata De Rossi si è capito che il problema era Mourinho e le tensioni nello spogliatoio? Una tua opinione?

"Bisogna capire molte cose di questa stagione e della gestione di José. Occorre adesso prendere in considerazione quanto fatto da De Rossi. È una persona molto intelligente, lui qui ha giocato una vita, è andato in giro per l’Italia e non solo e ha visto molti modi di giocare e molti colleghi. Ha preso appunti e spunti per poi lavorare sulle gare e farsi trovare pronto. A differenza di Mourinho, la formazione è più coraggiosa anche se sulla carta gioca contro squadre più forti, ha cambiato modo di giocare, sulla verticale e con coraggio. Non conosco se Mourinho abbia fatto errori e i rapporti che aveva con i giocatori. Abbiamo ritrovato giocatori che si sono a loro volta ritrovati. De Rossi la prossima stagione avrà la possibilità di lavorare dall’inizio e con un DS che sarà nominato a breve. Avrà possibilità di fare mercato e lo potremo giudicare a stagione iniziata".